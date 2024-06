Appui aux personnes vulnérables pour la fête de tabaski ; La Présidente du Cf/Fsaph très outrée par l’attitude du ministre Maïmouna Dièye… Tribune- La Présidente du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées (CF/Fsaph), Khady Bâ, est très en colère contre Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des solidarités. Pour cause, elle dénonce avec la dernière énergie la mise à l’écart des femmes handicapées dans les appuis que le ministère a octroyés aux personnes vulnérables pour les besoins de la fête de Tabaski.

«Nous femmes, membres du Cf/Fsaph, qui regroupe toutes les associations des femmes handicapées du Sénégal, de toutes catégories, nous sommes au regret de constater que nous n’avons rien reçu des appuis du ministre de la Famille et des solidarités.



Pourtant, nous avons écrit une lettre, nous avons déposé une liste de femmes handicapées vulnérables, avec leur numéro de téléphone et leur pièce d’identité, ceci, conformément aux souhaits du ministère, mais aucune femme handicapée n’a reçu un appui Tabaski venant du ministère dirigé par Mme Maïmouna Dièye. Ce que nous déplorons avec la dernière énergie», s’indigne Khady Bâ.



Selon Khady Ba toujours, ce qui est plus choquant dans cette affaire, est que des personnes dites valides ont reçu des appuis et des aides du ministre.



«Aujourd’hui, les femmes handicapées vulnérables dont les noms ont été déposés ne cessent de nous interpeller. Elles croient que leur appui a été libéré. Or tel n’est pas le cas. Le ministre Maïmouna Dièye nous a mises en mal contre nos sœurs. Ce qui est regrettable», a-t-elle regretté.



La présidente du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées (CF/Fsaph) appelle le ministre à rectifier le tir et à ne plus répéter un tel acte à l’avenir.



Toutefois, elle reconnaît que l’idéal n’est pas de soutenir les femmes handicapées de manière temporaire. «Ce que nous voulons, c’est l’autonomisation financière des femmes handicapées. Beaucoup d’entre elles n’ont de revenus. Or elles sont formées, maintenant c’est l’accompagnement qui reste», a-t-elle souligné.



«Ce que les personnes handicapées attendent du président Bassirou Diomaye Faye…»



En marge d’un entretien avec le quotidien Tribune, la présidente du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées (Cf/Fsaph) n’a pas manqué d’exprimer les attentes des personnes handicapées au Président de la République Bassirou Diomaye Faye.



«Ce que nous attendons de lui, c’est que les personnes handicapées soient bien représentées dans les instances de décision, pour que nous puissions participer, mais aussi, pour que les personnes handicapées ne soient pas oubliées dans les programmes et politiques publiques de développement», a soutenu Khady Bâ.



