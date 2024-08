Appui des États-Unis envers l'Afrique subsaharienne : Une aide humanitaire de plus de 38 milliards FCFA en soutien aux réfugiés et populations vulnérables Les États-Unis ont annoncé, lundi à Dakar, une aide humanitaire de plus de 64 millions de dollars (soit 38 milliards 368 millions de FCFA) destinée à sauver des vies en Afrique subsaharienne. Cette déclaration a été faite par Julieta Valls Noyes, secrétaire d’État adjointe en charge de la population, des réfugiés et des migrations.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2024 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué officiel, cette contribution s’inscrit dans la continuité de l’engagement américain envers la région subsaharienne et porte à plus de 3,8 milliards de dollars l'aide humanitaire totale des États-Unis pour l'exercice budgétaire 2024.



Les États-Unis se félicitent d’être le principal donateur humanitaire mondial, en particulier pour l’Afrique et l’Afrique subsaharienne. Cette nouvelle aide vise à répondre aux besoins urgents des réfugiés, des populations déplacées et des personnes vulnérables à travers la région.



Elle permettra aux partenaires humanitaires de Washington de mettre en place des solutions durables, telles que le retour volontaire dans des conditions de sécurité et de dignité, ainsi que l’intégration locale au sein des communautés d’accueil.



Par ailleurs, le gouvernement américain a salué les efforts du Sénégal et de plusieurs pays de la région pour leur accueil des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes. Le communiqué souligne que l'exemple du Sénégal, en intégrant les réfugiés dans ses systèmes sociaux et sanitaires, a contribué à renforcer la stabilité régionale. Les États-Unis encouragent les autres gouvernements à suivre cette voie en matière d’inclusion des réfugiés et de promotion de solutions durables.

Avec Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook