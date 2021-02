Appui financier de l’Etat : 2,5 milliards FCfa distribués à plus de 20 000 acteurs culturels Le ministre de la Culture et de la Communication a indiqué mercredi que l’aide financière d’un montant de 2,5 milliards de francs CFA annoncée au lendemain d’un sit-in des acteurs culturels contre l’interdiction des rassemblements, en fin décembre 2020, sera distribuée au cours de la semaine. A travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Leseolil.sn, Abdoulaye Diop soutient que plus de 20 000 acteurs de la musique, des arts visuels, du cinéma, théâtres, de la danse, entre autres, vont recevoir chacun entre 100 000 et 125 000 de FCfa, selon le sous-secteur.



Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 19:56 | | 0 commentaire(s)|

« Après avoir reçu les listes des bénéficiaires des différentes organisations et associations professionnelles à l’issue du délai qui leur était imparti pour leur dépôt, une équipe d’opérateurs du ministère de la Culture et de la Communication a procédé, pendant 12 jours, à la vérification minutieuse des informations figurant sur les états soumis qui ont révélé des cas de doublons et de non-conformités », lit-on dans ledit communiqué de presse, qui relève que ce processus a abouti à « l’établissement d’une liste d’acteurs éligibles pour un paiement effectif prévu dans le courant de cette semaine ».



Le ministre de la Culture et de la Communication a, par ailleurs, précisé que « les personnes qui s’estimeront lésées ou omises pourront faire des recours en fournissant les éléments d’appréciation afin d’être intégrées éventuellement parmi les bénéficiaires dans la limite du montant prévu à cet effet sur une période d’un mois à compter de la date de publication de ce communiqué » à avoir le 10 février.



Lors d’une rencontre, le 24 décembre dernier, M. Diop insistait devant des membres de l’Association des acteurs de l’industrie musicale (Aim) et de la Coalition des acteurs de la musique (Cac) qu’« il ne s’agit pas encore une fois d’un remboursement. Je vous rappelle que la santé des Sénégalais reste la priorité des priorités ». S.G





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos