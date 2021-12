Apr: Abdou Mbow tacle les frustrés Abdou Mbow, premier Vice-président de l’Assemblée nationale tacle les frustrés de l’Apr, à deux mois des élections municipales et départementales. Le chef de l’État Macky Sall, réfute-t-il, n’a béni aucune des listes parallèles constituées par les membres de l’Alliance pour la République.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021

« Thiès ne fait pas partie des localités où le Président a autorisé des listes parallèles. Je voudrais préciser à l’endroit de l’opinion thiéssoise et de tous les autres, que les candidats du Président Macky sont ceux qui portent les couleurs marron et beige de la coalition BBY », insiste Abdou Mbow.



Ainsi, il estime qu’étant dans une démocratie, chacun peut faire sa campagne. Et, il est hors de question de tromper l’opinion avec usage du nom du Président Sall et de sa coalition.



