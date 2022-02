Apr / Abdoulaye Diagne du Meer: Un véritable héritier politique de Macky Sall Abdoulaye Diagne est un jeune militant républicain qui a gravi les échelons en politique. Une tête bien pleine, dont les nombreux diplômes lui ouvrent les portes d’une riche carrière administrative. Son expérience politique et ses nombreuses responsabilités dans la vie associative et syndicale, font de lui une référence de taille et un jeune sur qui, on peut compter pour gérer le lourd héritage politique de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Diagne du mouvement des élèves et étudiants républicain (Meer) dispose de trois qualités essentielles. Il a vision claire, une capacité d’influencer et de motiver et de bonnes facultés d’écoute et de communication.



La trajectoire hors norme et fulgurante du jeune homme s’illustre avec autant de facettes que de diplômes. Après ses études au lycée Basile Senghor de Fimela, Abdoulaye Diagne rejoint l'université de Dakar où il s’inscrit à la Faculté des sciences et techniques (Fastec). Facilement, il décroche la licence en analyse économique, puis le Master 2 en gestion des finances publiques et enfin le Master 2 en sciences économiques. L’homme de Diakhao à l’accent clair, fait figure d’intellectuel très tôt dans sa contrée natale ; ce qui fait de lui l’un des plus jeunes leaders de sa génération.



Avant de s’intéresser à la chose publique, Abdoulaye Diagne s’adonne à la politique dans la commune de Ndiob, où son parcours très riche, fait de lui un homme très sûr pour assurer la relève dans son parti. Homme de dossiers et de réseaux, le « makyste » comme l’appelle ses proches, reconnaît volontiers qu’il est ambitieux. D’ailleurs, il vient de gagner un défi qu’il s’était fixé en 2015, en coordonnant le mouvement national des élèves et étudiants républicains depuis novembre 2018 et devient membre du Secrétariat exécutif national de l’Apr.



D’après le quotidien "Grand’Place", Abdoulaye intègre quelques temps après la task- force républicaine, cheville ouvrière du parti de MackySall . Considérant que le rapport entre syndicat et parti politique ne relève pas d’un fétichisme, Abdoulaye Diagne dira que les partis sont, selon l'expression de Max Veber, « des entreprises politiques destinées, dans les démocraties, à conquérir et exercer le pouvoir d’Etat périodiquement remis en jeu lors des élections et ont vocation, à ce titre, à prendre position sur tous les aspects de la vie du pays et de ses habitants. Les syndicats ne sont que des groupes de pression, spécialisés dans l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs quindividuels des personnes visées par leurs statuts ».



De 2012 à 2014, Abdoulaye Diagne est élu président de l'amicale des étudiants ressortissants de la commune de Ndiob dans le département de Fatick. En 2017, il devient président de la commission d’organisation du Conseil national de la jeunesse du Sénégal ( Cnjs). De 2016 à 2017, il a assuré la présidence de l’amicale des étudiants de la Faseg et de 2014- à 2016, président de la commission pédagogique de l’amicale des étudiants de la même structure.



Sur le plan professionnel, Babacar Diagne intègre en 2018, la Sapco en tant qu’agent administratif à la Direction des Etudes et de l’Acquisition foncière. Un an plus tard, il quitte son poste à la Sapco pour être délégué régional du Cap-vert pour développer et faire la promotion du tourisme dans la zone du Lac rose et environs. Un poste qu’il conservera jusqu’en 2020. Ensuite, il rejoindra la Direction générale en tant que cadre administratif au département de la Planification et du Suivi-évaluation.



Deux ans plus tard, le jeune cadre démissionne de la Sapco pour rejoindre la Fonction publique en tant qu’économiste. Pour ses amis, la montée en puissance du jeune leader augure d’un avenir politique très certain. « L’avenir du parti est entre ses mains, sans aucun doute », clament-ils.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook