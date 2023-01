Apr Gabon : Des militants boudent la vente des cartes de membres Les membres de l’Alliance pour la République (Apr) section Gabon sont très remontés contre les responsables du parti au pouvoir. Fustigeant le manque d’accompagnement de leurs leaders, Moustapha Ly, responsable de la Communication et porte-parole de l’Apr- Gabon, et ses camarades menacent de bouder la vente des cartes de membres du parti si leurs doléances ne sont pas satisfaites.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 10:55

«Nous sommes là face à l’opinion nationale et internationale pour partager les conditions dans lesquelles nous vivons tant dans le parti qu’au niveau politique, au niveau administratif, j’allais dire», a campé M. Ly, en conférence de presse.



Selon lui, depuis l’avènement du Président Macky Sall, leurs revendications restent «intactes». «Aucune satisfaction, aucune situation n’a été améliorée. Aujourd’hui, malgré toutes les démarches que nous avons faites, nous avons vu des Sénégalais des autres contrées bénéficier des logements clé en main pendant que nous-mêmes avions fait la même demande sans obtenir gain de cause», a-t-il dénoncé.



L’apériste a décliné d’autres problèmes comme l’obtention de bourses pour leurs enfants, leur insertion dans les établissements sénégalais, leur suivi par l’administration sénégalaise.



«Le ministère des Affaires étrangères, le Secrétariat d’État des Sénégalais de l’extérieur, la Direction des Sénégalais de l’extérieur, sont des gens qui n’ont peut-être pas l’Afrique centrale dans leur portefeuille parce qu’en réalité nous ne les voyons qu’à travers les médias. Même lors de la journée du migrant organisée au Sénégal, nous n’avons jamais eu la chance d’être invités ou au moins d’avoir un bout de brochure», regrettent ces apéristes du Gabon.

