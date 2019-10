Apr Thiaroye : L'argent de Macky Sall divise et installe un vacarme fou entre les jeunes

Lundi 21 Octobre 2019 à 11:13

Une enveloppe de 600 000 FCfa, offerte par Macky Sall aux jeunes apéristes de Thiaroye Kao, a provoqué une véritable foire d'empoigne. D’après L’AS, la distribution a débouché sur un terrible pugilat, installant du un vacarme fou devant les curieux et les passants.



Le chef de l'État était samedi dans la banlieue, précisément au domicile de Sophie Ndiaye Cissokho, une des responsables apéristes de la première heure qui a perdu une de ses filles pour lui présenter ses condoléances.



