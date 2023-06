Aprés 10 ans de service, Cheikh Sarr quitte D Media

Le présentateur de l’émission Zik Feeling, Cheikh Sarr annonce sa démission du groupe D Média. "Je vous informe par la présente, en ce jour du lundi 12 juin 2023, j'ai pris la décision de démissionner au sein du groupe D Media après 10 ans de service", a t-il écrit.



"Sant na yalla bou wér, je remercie toute ma famille et mes collègues de travail particulièrement les auditeurs et téléspectateurs", at-il ajouté, avant de poursuivre: " Ande boo giss am na fouko yalla di yamalé diïis na tilis na, di wane ginaaw ñoo andal 10 ans waayé nii lako yalla beugué. Di baalou ñépp akhe téy baal ñépp. À très bientôt Inchallah

Cheikh sarr votre fidèle animateu".r