Après 20 ans de liquidation d’Air Afrique : Bien que Macky Sall ait ordonné le paiement des droits et indemnités, les choses bloquent toujours

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Avril 2022 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Après 20 ans de liquidation de la défunte compagnie multinationale Air Afrique, le Président Macky Sall avait ordonné le paiement des droits des 223 ex-travailleurs sénégalais restants. La plupart d’entre eux étaient des directeurs, des pilotes de ligne, des chefs d’escale et des chefs de département, qui couraient derrière leurs droits et autres indemnités, officiellement arrêtés à la somme de 9 milliards FCfa.



Des soldes de tout compte (Stc) qui tardent à être soldés de manière inexplicable. Ce qui pousse le syndicat des ex-pilotes de ligne à accuser le syndic de vouloir saboter voire torpiller le processus de paiement. Confronté à ces accusations par « Le Témoin », le syndic-liquidateur recadre les ayants-droit et rassure que la procédure financière suit son cours sur instruction du président de la République. Une chose est sûre : les ayants-droit estiment avoir assez attendu, car plus de 20 ans pour rentrer dans ses droits, avouez que c’est quand même plus que long !









Le Témoin

