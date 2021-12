Après 3 jours de mouvement d’humeur : Les transporteurs lèvent leur mot d’ordre de grève

Bonne nouvelle pour les usagers ! Les transporteurs ont levé leur mot d’ordre de grève. La décision est prise suite à la rencontre entre le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, celui de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow, des Collectivités territoriales) Oumar Guèye, et de la présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds) Innocence Ntap Ndiaye, en plus des membres du patronat et les transporteurs regroupés autour du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (Custrs).



Les négociations ont abouti à la signature d’un accord.



Nous y reviendrons…