Après Adil Rami, Pamela Anderson quitte Jon Peters 12 jours après leur mariage

«J’ai été touchée par l’accueil chaleureux de mon union avec Jon. Nous serions très reconnaissant d’avoir votre soutient pendant que nous prenons du temps séparément pour réévaluer ce que nous voulons dans la vie et ce que nous attendons l’un de l’autre», a confié Pamela Anderson, 52 ans, à la CNN.



«La vie est un voyage et l’amour est un processus. C’est avec cette loi universelle en tête que nous avons décidé de retarder l’officialisation de notre certificat de mariage», a-t-elle ajouté.



L’ex-petite amie d’Adil Rami et Jon Peters se sont marié lors d’une cérémonie secrète à Malibu, en Californie le 20 janvier.



Après cinq mariages, Pamela Anderson est de nouveau célibataire.