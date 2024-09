Après Bokhou, Gnicky, et Diass : La commune de Diass a organisé la quatrième Journée nationale de Nettoiement à Bandia C’est à Bandia, un village situé dans la commune de Diass, que l’équipe municipale a organisé la quatrième Journée nationale de nettoiement, « Setal Sougno Rew ».



«Après Bokhou, Gnicky, et Diass, nous avons choisi le village de Bandia pour perpétuer cette belle tradition », a déclaré le maire de Diass, Mamadou Dione.



Cette initiative, lancée par le président de la République et organisée chaque premier samedi du mois, est scrupuleusement respectée à Diass. « Chaque mois, nous ciblons un village pour une opération de nettoiement. Au-delà du nettoyage, c’est aussi une opération de sensibilisation. À Diass, nous avons mis en place, sur fonds propres de la mairie, un dispositif qui nous a permis de créer 38 points de regroupement normalisés », a expliqué le maire, qui promet de faire de Diass l'une des communes les plus propres du Sénégal.



Comme le dit l’adage, "nettoyer, c’est bien, mais ne pas salir, c’est encore mieux". Dans cette optique, le conseiller municipal Abdourahmane Niang, natif de Bandia, a lancé un appel à ses concitoyens, les invitant à suivre l'exemple du maire Mamadou Dione : « Ce que nous demandons à la population, c’est de suivre l'exemple du maire. Il est essentiel de prendre l’habitude de déposer les déchets dans les points de collecte appropriés. »



Pour sa part, le chef du village de Bandia, Moussa Thiandoum, s’est dit heureux du choix de son village pour accueillir cette quatrième journée nationale de nettoiement : « Je suis extrêmement heureux que mon village ait été choisi pour cet événement. Ce geste montre que le maire Mamadou Dione accorde une importance capitale à la propreté », a-t-il déclaré.



Omar Ndiaye







