Après FaceApp, voici la nouvelle application qui fait le buzz

IA a été développée par des chercheurs, dont Mauro Martino du MIT-IBM Watson AI Lab. Le principe avec cette nouvelle application est simple, il suffit d’envoyer une photo sur aiportraits.com et le site enverra une véritable œuvre d’art générée par l’intelligence artificielle.



« AI Portraits Ars utilise l’Intelligence artificielle pour reproduire des portraits artistiques d’hommes, avec différents styles et niveaux d’abstraction. Pour notre modèle de formation, nous adoptons un ensemble de données de dizaines de milliers de peintures du début de la Renaissance à l’art contemporain » note ledit site.



Par ailleurs, les chercheurs admettent qu’AI Portrait se focalise sur les œuvres du 15e siècle en Europe, car cette époque « qui est considérée par les historiens de l’art comme Joanna Woodall, Shearer West, John Berger et beaucoup d’autres, comme un point d’inflexion stylistique dans l’histoire du portrait marqué par l’émergence de représentations réalistes d’individus. »



Aussi, si une personne envoie une photo sur laquelle elle rit, l’IA pourrait changer cela, car durant la Renaissance, on peignait rarement des personnes qui sourient car cela pouvait être associé au registre comique.