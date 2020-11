Après Idrissa Seck , Malick Gackou et le GP au palais : Macky aurait confirmé son imminente nomination Retour à la réunion du Secrétariat exécutif national de l’Apr où il a été aussi question de l’arrivée de nouvelles forces de l’opposition dans la mouvance présidentielle. Le Président Sall a confirmé que Malick Gakou sera à la présidence de la République. Sans préciser le poste qu’il occupera.

Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr s’est réuni vendredi dernier. Il y a eu le communiqué officiel qui a évoqué la situation interne du parti présidentiel. Mais il y avait aussi, bien évidemment, des points qui ne pouvaient figurer dans un communiqué. Macky Sall n’a pas, en effet, fini son processus d’ouverture aux forces de l’opposition. Et quand ça vient du président de la République lui-même, on peut se passer alors du conditionnel.



Le Quotidien a appris que Macky Sall a informé ses camarades de son intention d’élargir sa majorité à Malick Gakou qui va rejoindre le Palais. Le chef de l’Etat n’a pas précisé le poste qu’il réserve au leader du Grand parti (Gp), mais la presse a plusieurs fois annoncé qu’il serait ministre d’Etat.



Jusqu’ici, Gakou était annoncé parmi les opposants devant rejoindre la mouvance présidentielle, après Idrissa Seck et ses hommes, mais aussi Oumar Sarr et ses camarades de Suqali.



Le Président Sall continue ainsi d’étoffer sa majorité et, donc, de dégarnir les rangs de l’opposition. C’est là donc une des discrétions du Sen post-re¬ma¬niement ministériel et institutionnel qui a vu le départ de plusieurs pontes de l’Apr.

Le Quotidien



