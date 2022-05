Après Jokko ak Macky : Oumar Guèye à Médina Yoro Foulah pour accélérer les travaux des chantiers Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, M. Oumar Guèye, préside, ce dimanche 22 mai 2022, un Comité départemental de Développement, pour accélérer les chantiers.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 15:41

Dès son arrivée à Médina Yoro Foulah, le ministre Oumar Guèye a fait le tour du département pour voir certaines structures et les chantiers en cours de réalisation.'' C'est l'instruction donnée par le Chef de l'État pour accélérer les travaux en cours'', a-t-il dit.

La réunion se déroule en présence du Gouverneur de la région de Kolda, Ousmane Kane, du Préfet de Médina Yoro Foulah, des Sous-préfets, du Député et Président du Conseil départemental de Médina Yoro Foulah, Moussa Sabaly et du Premier adjoint au maire, Mamadou Samba Baldé, des Directeurs généraux et nationaux et des Chefs de Services régionaux et départementaux et des forces vives de Médina Yoro Foulah.



Dans le cadre ''des perspectives de développement du département, identifiées dans le PNADT et qui s’appuient notamment sur le renforcement des infrastructures et équipements sociaux de base, la modernisation et le renforcement de l’agriculture et de l’élevage, le développement de la foresterie, le renforcement et la modernisation des équipements commerciaux structurants, la réhabilitation et l’aménagement et le bitumage des axes routiers , Médina Yoro Foulah sera promue en centre agro-industriel structurant. Elle polarisera ainsi des villes secondaires stratégiques comme Pata, centre transfrontalier (centre de transit avec la Gambie)'', a annoncé le Porte-parole du Gouvernement.



Le député et Président du Conseil départemental de Médina Yoro Foulah, Moussa Sabaly, a salué cette initiative qui selon lui va booster l'émergence de la zone. Il a rappelé les réalisations nombreuses du Chef de l'État dans le département même s'il reste des choses à faire encore. Le Premier adjoint au maire a abondé dans le même sens. Selon Mamadou Samba Baldé, Médina Yoro Foulah a bénéficié beaucoup de réalisations faites par le Président Macky Sall..Ils sont revenus sur les urgences de la localité.

La rencontre entre dans le cadre de l'élaboration du Plan d'actions d'urgence de développement de la région de Kolda. Après Vélingara, c'est au tour de Médina Yoro Foulah d'abriter cette rencontre capitale.



Selon le ministre en charge des Collectivités territoriales, ''ces Cdd sont tenus pour écouter et voir de visu les difficultés auxquelles les populations sont confrontées et apporter des solutions pragmatiques pour booster le développement économique de la zone. C'est l'instruction donnée par le Chef de l'État lui a donné. C'est pourquoi avant de tenir le CRD spécial à Kolda, des CDD sont tenus à Vélingara et à Médina Yoro Foulah'' a déclaré Oumar Guèye. Il ajoute : ''Avec le concept Jooko Macky Sall, le Président Macky Sall a pris la décision d'accélérer tous les projets et programmes dans le département de Médina Yoro Foulah''.

