Après Josh Kloss, c'est une femme qui accuse Katy Perry de harcèlement sexuel

Ce n'est pas une, mais bien deux accusations pour harcèlement sexuel auxquelles doit faire face Katy Perry. Cette fois, c'est une femme qui pointe du doigt le comportement indécent de la chanteuse américaine. Tina Kandelaki, une journaliste russe, s'est récemment confié au Telegram et lève le voile sur le véritable visage de la chanteuse.



La jeune femme a notamment évoqué une soirée lors de laquelle elle aurait tenté de la toucher et de l'embrasser. "J'ai réussi à la repousser mais elle s'est vite trouvée une nouvelle victime, une autre femme, qu'elle a embrassée, enlacée et contre qui elle a dansé", a déclaré Tina Kandelaki, qui a également ajouté qu'à sa connaissance il n'y avait pas eu d'agression sexuelle cette nuit-là. Une histoire qui ressemble énormément à celle de Josh Kloss, qui accusait également il y a quelques jours la chanteuse d'inconduite sexuelle.



Deuxième accusation pour la chanteuse



Josh Kloss, mannequin star du clip Teenage Dream, était en effet le premier à accuser la chanteuse de harcèlement sexuel. L'homme s'était alors emparé de son compte Instagram pour dénoncer le comportement odieux de sa partenaire à l'époque. "Joyeux anniversaire à l'un des emplois les plus déconcertants, agressifs et rabaissant", écrivait le mannequin avant de confier l'une des humiliations subie sur le tournage du clip.



Sur le plateau, la chanteuse ne se serait en effet pas gênée pour qualifier les baisers de son partenaire de "dégoûtants". Et Katy Perry ne va pas s'arrêter là ! Quelques mois après avoir travaillé ensemble, lors de la soirée d'anniversaire d'un ami commun, l'interprète de "I Kissed a Girl" aurait "baissé son pantalon pour montrer [son] pén*s à tout le monde". Un choc pour Josh Kloss qui espère lui aussi obtenir justice... La chanteuse américaine n'a toujours pas réagi à ces accusations...