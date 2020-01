Après Koumpentoum, un autre un bureau de poste attaqué à Dagana : plus de 5 millions FCFA emportés Après le braquage meurtrier du bureau de poste de Koumpentoum, qui avait coûté la vie au défunt commandant Tamsir Sané, un autre bureau de poste a été attaqué à Gae, à 7 km de Dagana, dans la nuit du dimanche à lundi vers 4h du matin. Les malfrats, plus de 15 personnes lourdement armées ont emporté 5,5 millions de Fcfa, selon Source A. Le préposé à la sécurité a pris la fuite à la vue de la bande. Une enquête a été ouverte, selon la même source.

