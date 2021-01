Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aprés Macky Sall et Alioune Sarr, Youssou Ndour s’affiche avec l'humoriste Omar Sy Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Conseil d’administration du Groupe Fururs Médias (GFM), Youssou Ndour, s’est fendu d’un tweet pour annoncer qu’il a passé un après-midi avec Omar Sy, informe Senego.



“Hello tout le monde, j’ai passé un après-midi très agréable avec mon jeune Frère et Ami Omar SY aka “Arsène Lupin”. HEY OmarSy restes comme tu es. Tu es une FIERTÉ“, a-t-il notamment tweeté.



Auparavant, rappellent nos confrères, Omar Sy a été reçu au Palais de la République par le président Macky Sall. Lors de cette rencontre, l’acteur a “félicité Chef de l’Etat pour le travail qu’il fait a la tête du pays, notamment dans le domaine des infrastructures”, avait renseigné la Présidence





Avec son Lupin, Omar Sy est en train de réussir un véritable hold-up sur Netflix. Selon les chiffres dévoilés par la plateforme de vidéo à la demande, la nouvelle série française produite par Gaumont devrait atteindre les 70 millions de visionnages d’ici à début février, 28 jours seulement après sa sortie. Il ne s’agit pour l’instant que d’une projection, mais si ces chiffres se confirment, Lupin s’inscrit d’ores et déjà parmi les succès records de la plateforme, détrônant ainsi la célèbre série espagnole La casa de papel, visionnée par 65 millions de foyers les premières semaines, et même Le Jeu de la dame, l’événement de la fin d’année 2020, qui comptabilisait 62 millions d’abonnés.



