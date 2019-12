Après Pikine et Touba, la se0tape d'une femme mariée secoue la ville de Kaolack 2 ans de prison dont 1 ferme, telle est sanction infligée hier au sieur Ibrahima Touré par le tribunal de Gande instance de Kaolack. Le prévenu avait filmé ses ébats avec sa maîtresse nommée S. Ndao, qui se trouve être une femme mariée. Lors de son jugement, le mis en cause a soutenu qu'il avait publié la vidéo par mégarde et qu'il n'avait nullement l'intention de nuire à sa copine adultérine. Une thèse qui n'a pas convaincu le juge, lequel l'a envoyé en prison pour un an.

