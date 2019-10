Après Sory Kaba et Moustapha Diakhaté: un haut responsable de l’APR de Mbour dans le viseur du Président Sall

Informés des remous notés ces derniers temps par la presse des jeunes de la COJER et de la grande majorité présidentielle, le Président Macky SALL a décidé de siffler la fin de la récréation.



D'après des sources proches du palais, Macky Sall n'est pas du tout content de ces nombreuses sorties des jeunes de la COJER de Mbour, l'attaquant lui et son gouvernement.



Toujours d'après nos sources, ces jeunes sont activés par un haut responsable de l'APR et le Président Sall a décidé dans les jours à venir, de se séparer d'avec ce responsable qui ne respecte pas la discipline du parti.

