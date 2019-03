Après Touba et Mbacké, Moustapha Cissé Lo sème le trouble à Yoff Le divorce semble être définitivement consommé entre Cissé Lo et la communauté Lébou de Yoff. Ces derniers, l'accusent de les avoir traité de crève la faim. Pour ces dignitaires Lébou, 300 millions n'est rien comparé à la valeur des Yoffois. Et donc, c'est les insulter en déclarant, qu'il a investi cette somme pour battre campagne à Yoff et environs. Ne pouvant ainsi avaler cette pilule amère, ils demandent au Président Macky Sall de le freiner, au risque d'en découdre avec lui.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2019 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos