Après autopsie: Le corps du talibé Abiboulaye Camara battu à mort, de retour à Louga

Le corps de Abiboulaye Camara est retourné à Louga après l’autopsie pratiquée à Dakar. Pour le moment, aucune information n’a filtré. Le jeune garçon aurait été battu à mort par son maître coranique. Le mis en cause est en garde-à-vue à la police de Louga.



Abiboulaye Camara, du nom de ce jeune talibé de 13 ans décédé de manière suspecte, à Louga, le 17 février dernier, aurait été battu par son maître coranique. C’est en tout ce qu’affirme la famille de la victime.



« J’ai parlé avec lui, quelques instants avant qu’il ne rende l’âme. Il m’a clairement dit que c’est son maître coranique qui l’a battu. Il a demandé à aller aux toilettes, avant sa mort.



C’est sa grand-mère qui l’a aidé à y aller et c’est là qu’il lui a dit cela. Sa grand-mère m’a appelé et il m’a dit la même chose. Quelques instants après, il est décédé dans les bras de sa grand-mère », avait déclaré un oncle du jeune talibé sur la Rfm.

