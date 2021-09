Après avoir filmé Kilifeu à son insu: Thier refait le coup à Simon, transaction tournant autour de 3,5 millions F CFA La vidéo qui montrait Kilifeu discuter affaire avec Thierno Diallo et qui lui donnait de l'argent, avait défrayé la chronique. Mais ce n'est pas seulement Kilifeu qui est tombé dans le panneau, mais son compagnon, Simon Kuka, comme l'indique le journal Enquête.

Comme pour Kilifeu, Thierno Diallo a réussi à filmer une transaction avec Simon Kuka.



Le journal informe que le frère de Thierno, le rappeur étaient aussi au cœur d'un deal qui tournait autour de trois millions cinq cent mille (3,500.000) F CFA.



A en croire Enquête, c'est une conversation riche en révélations explosives. Surtout qu'en ce jour, il sera décidé du sort du trio Kilifeu, Simon et Thier.

