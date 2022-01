Après avoir loué un avion pour Bignona: Bougane Guèye Dany, « Gueum Sa Bopp », rate le démarrage de la campagne

Bougane Guéye a préféré marquer sa présence au grand Gamou du célèbre marabout El hadj Fansou Bodian. Là où l’Etat du sénégal a brillé par son absence à cet évènement, qui a rassemblé une immense foule de fidèles dans son entièreté.



Le président du Mouvement Gueum Sa Bopp a préféré rater le démarrage de sa campagne plutôt que d'être aux abonnés absents pour le Gamou de Bignona, qui représente un grand rendez-vous spirituel pour les populations du sud. Être aux côtés de l’imam El Hadji Fansou Bodian pendant ce grand événement, fut un acte que le religieux a béni et gratifié au plus haut degré.



C'est finalement hier dimanche que Bougane Guéye, leader de Gueum Sa Bopp a commencé ses activités, par Rufisque Est avec Lamine Diop, à Pikine Nord avec le candidat Maguette Thiandoum, Golf Sud avec le candidat Racine Bâ et Hann Bel-Air avec le candidat Pape Sow.