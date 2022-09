Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Après avoir remonté les bretelles à Barthélémy Dias: Le Journaliste Babacar Fall du Gfm mérite un « standing ovation » pour sa bravoure Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 20:26 | | 0 commentaire(s)| Le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, avec des mots acerbes et accablants, s'est dit indigné du traitement réservé à l’opposition par le groupe Futurs médias. Avec son discours alambique et alarmiste, il a cherché à écarter les journalistes de sa ligne de mire critique. Ses propos discourtois, tenus dans l’émission « Faram Faccé » de Pape Ngagne Ndiaye sur la TFM, ont visé non seulement le président et directeur du Groupe Futurs médias, Youssou Ndour, mais également d’autres patrons de presse, opérant dans l’espace médiatique sénégalais. Courageux et téméraire, le Journaliste Babacar Fall a eu le courage nécessaire de couper l’herbe à ses pieds avec des remontrances assez piquantes. A la limite, Babacar Fall mériterait des félicitations de toute personne éprise de justice.

Les hommes politiques sénégalais, voulant attirer l’attention de l’opinion, excellent souvent dans un verbiage creux et des discours infertiles, irréfléchis. Souvent, il se retrouvent dans un pétrin et peinent à trouver l’objectif visé. C’est le cas avec la sortie accablante de Barthélémy Dias, maire de Dakar, nouvellement élu député à la 14e législature de l’Assemblée nationale. Faisant l’objet de critiques suite à son mauvais comportement à l’Assemblée nationale lors de l’installation des députés, il a cherché à dérouler une mauvaise ligne de défense, en s’attaquant de manière volontaire et délibérée au Groupe Futurs médias.



Malheureusement, constate-t-on, Barth’ a buté sur du lourd. Un téméraire journaliste, nommé Babacar Fall du Groupe Futurs médias, très courageux à la limite, n’a pas attendu très longtemps pour lui remonter les bretelles. Plus virulent que Babacar Fall, tu meurs ! Il a touché, subtilement, l’honneur d’un gaillard robotisé pour des insanités publiques. Toutefois, les remontrances faites à Barthélémy Dias soulagent la population qui peinait à valider son discours fanfare et brouillon, digne d’un enfant gâté irréfléchi.



La déclaration de Barthélémy Dias est considérée par certains Sénégalais comme une continuité d’un processus d’intimidation et de calomnie, entamée par le leader de Pastef Ousmane Sonko. Ce dernier, après avoir boudé le micro de la Rts, avait avoué détenir une liste rouge des patrons de presse, corrompus par Macky Sall. Et depuis, constate-t-on, c'est la débandade. Certains patrons de presse, ayant peur des commentaires et des insultes pro-Sonko sur le net, ont fait profil bas. Alors que, le cas de la Rts n'est pas un cas isolé, d'autant plus qu'à Tivaouane, Ousmane Sonko avait boudé le micro de Leral et aucun média n'en a parlé. Certains patrons de presse qui veulent échapper à ces calomnies, s'empressaient de rectifier le tir avec des Unes flatteuses. Même les membres de Pastef en rigolaient sur les réseaux sociaux, se demandant depuis quand certains médias tressaient des lauriers à Ousmane Sonko.



Babacar Fall, animateur de RFM matin, mérite bien des encouragements et des félicitations pour service rendu à la Nation. Son courage devrait être rappelé aux futurs journalistes qui sont dans les écoles de formation du pays. Refusant l’opprobre et la calomnie fortuitement, Babacar Fall a bravé la fanfaronnade du maire de Dakar pour mettre un coup de frein à sa perte de « contrôle ».



Barthélémy, avec un mauvais contrôle de ses « maux », attaque à dessein. Babacar Fall, en défenseur de la ligne éditoriale et de l’éthique journaliste, à ses pieds, contre-attaque avec des mots expressifs, pleins de sens. A l’aboutissement, Barth’, piétiné, se trouverait présentement, en « soins intensifs », le temps de se remettre des idées innovantes pour échapper à la guillotine, susceptible de compromettre sa survie politique.



Que son suivant se prépare...







Accueil Envoyer à un ami Partager