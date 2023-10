Après des anomalies apparentes sur une facture d’un de ses clients: La Senelec corrige l’erreur et présente ses plates excuses

La Senelec indique qu’un de ses clients s’est vu récemment présenté une facture avec des anomalies apparentes. Ce qui fait qu’il s’est retrouvé avec un montant bien au-delà de ce qu’il devait raisonnablement payer.



Ses services compétents après être saisis ont immédiatement procédé à la correction de cette erreur. La Senelec regrette cette erreur qui malheureusement, dit-elle, peut survenir dans le cadre de ses multiples opérations au quotidien.



Ainsi, la Senelec présente ses excuses et demeure plus que jamais à l'écoute des clients pour le règlement de toute anomalie qui pourrait être constatée dans la conduite de ses activités.



