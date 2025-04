Après des mois d’absence, Idrissa Seck aperçu au Point E

L’ancien président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, s’est fait rare sur la scène publique depuis la fin du régime de Macky Sall.



Selon Senenews, ce mardi, sa présence à la mosquée du Point E n’est pas passée inaperçue. C’est à l’occasion de la levée du corps du père de son ami et notaire, Moustapha Ndiaye, que le leader de Rewmi a fait une rare apparition publique.



Vêtu sobrement, Idrissa Seck s’est mêlé à la foule venue rendre un dernier hommage au défunt. La mosquée du Point E était pleine à craquer. Cette sortie, bien que privée, n’a pas manqué de faire réagir.



L’absence prolongée d’Idrissa Seck des sphères médiatiques et politiques depuis plusieurs mois suscite interrogations et commentaires.