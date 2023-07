Après des négociations fructueuses: Fin de la grève des chauffeurs de bus TATA Après une grève de cinq jours, les chauffeurs de bus (TATA) du réseau de transport AFTU ont finalement mis fin à leur mouvement suite à des négociations concluantes. Le 26 juillet 2023, les différents acteurs du secteur des transports, les représentants des opérateurs de transport et les travailleurs se sont rencontrés en présence du représentant de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale (DGTSS) et sous la houlette de la direction du CETUD. Suite à ces discussions, un protocole a été signé pour répondre aux revendications des travailleurs et mettre un terme à la grève.

Le protocole signé lors des négociations comprend plusieurs mesures importantes pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs et des receveurs. Tout d'abord, les parties conviennent de poursuivre le processus de régularisation de la situation des travailleurs dans un délai d'un mois. Les employeurs s'engagent à déclarer tous les travailleurs à l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale (DGTSS), garantissant ainsi une meilleure protection sociale pour les employés.



En ce qui concerne les salaires, une revalorisation a été convenue. Les salaires nets du personnel roulant, comprenant les chauffeurs et les receveurs, seront augmentés à cent trente mille (130 000) FCFA et cent mille (100 000) FCFA respectivement. Ces montants incluent également un forfait d'heures supplémentaires, offrant ainsi une compensation supplémentaire pour les travailleurs.



En plus des salaires revalorisés, les chauffeurs et les receveurs bénéficieront également d'une "ration journalière" fixée à trois mille (3000) FCFA et deux mille (2000) FCFA respectivement. Cette prime sera attribuée dans les mêmes conditions que la prime de panier, ce qui contribuera à améliorer les conditions de travail au quotidien pour les travailleurs.



Un autre aspect crucial du protocole est l'engagement des employeurs de ne pas engager de poursuites judiciaires ou de sanctions à l'encontre des grévistes pour des raisons liées à la grève. Cela garantit aux travailleurs une protection contre toute forme de répression pour avoir exercé leur droit de grève.



Cependant, certaines revendications n'ont pas été traitées dans le protocole actuel. Les parties ont convenu de les examiner dans un délai d'un mois, ce qui ouvre la voie à de futures discussions sur les questions non résolues.



Enfin, le protocole d'accord entre en vigueur immédiatement après sa signature par toutes les parties. Le CETUD s'est également engagé à accompagner étroitement les acteurs du secteur des transports, avec l'implication de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale, pour assurer la mise en œuvre réussie des conclusions tirées des négociations.



Birame Khary Ndaw



