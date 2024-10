Après entretien avec Sonko : Tidjane Thiam du PDCI ”impressionné” par la stratégie de développement des autorités sénégalaises

‘’Je suis reparti impressionné par la stratégie des autorités et le vent nouveau qui souffle sur le Sénégal’’, a-t-il écrit sur sa page Instagram.



Lors de cette rencontre, l’ancien président-directeur général de la banque Crédit Suisse et du groupe d’assurances Prudential s’est entretenu avec le chef du gouvernement sénégalais sur des questions de développement et les défis économiques que les deux pays sont appelés à relever.



‘’J’ai eu l’honneur à Dakar d’être reçu par le Premier ministre Sonko pour un échange de vues sur le développement et les défis que nos économies doivent relever’’, a souligné celui qui s’est déclaré candidat à l’élection ivoirienne, prévue en 2025.



Tidjane Thiam est également membre du Comité international olympique (CIO) et président du conseil d’administration de Rwanda Finance Limited (RFL), l’agence chargée de la promotion et du développement du Rwanda en tant que destination financière internationale.