Après financement de 15 millions à 300 femmes de la Banlieue: Fatou Thiam Sarr enrôle 15 responsables « Gueum Sa Bopp » de Pikine

Les convvictions politiques et l’ardeur de Fatou Thiam Sarr semblent ne pas avoir de limites. Elle s’est illustrée encore ce week-end, dans la banlieue dakaroise, précisément à Sicap Mbao avec une forte mobilisation de militants. Suite à cette rencontre, plus de 15 responsables de Geum Sa Bopp de la ville de Pikine ont décidé de tourner le dos à Bougane pour rejoindre son mouvvement, « Panel pour la nouvelle vision des Gorgorlous ». Une entité bien représentée sur l’etendue du territoire national. Celle qui fut la tête pensante du « Gueum Sa Bopp », confirme qu’elle ne veut plus être dans les détails.



Et, face à son refus de jouer les seconds rôles, elle lie depuis son départ de Gueum Sa Bopp, une alliance certaine avec d’autres partis politiques, pour conquérir les suffrages des Sénégalais à l’élection présidentielle de 2024. Après son investissement, en tant que leader, elle a décroché ce week-end, 15 responsables de la ville de Pikine. Ces derniers ont quitté Gueum Sa Bopp pour rejoindre PDG. En plus, la spécialiste en marketing de réseau, très connue dans le social et le financement des groupements de femmes n’a pas dérogé à ses principes. Avec un leadership avéré, elle a offert des financements d’un montant de 15 millions de FCfa à 300 groupements de femmes de la Banlieue et de Grand Dakar.



Ainsi, le leader du Panel pour la nouvelle vision des Gorgorlous table sur un objectif de financer plus de 1 million de femmes dans un avenir proche. Suivant cette projection, Fatou Thiam Sarr, très coriace, promet de tenir d’ici 2 à 3 mois d’autres rencontres avec des femmes. La dame de fer, future candidate aux ambitions bien mesurées, inscrit la femme au coeur de ses programmes de société. Elle considère que les femmes restent le poumon du développement économique d’un pays. C’est ainsi, qu’elle s’inscrit dans une dynamique d'offrir aux populations, un mieux-être, une harmonie de vie et un développement économique profitable à tous. Fatou Thiam Sarr, très loin des discours infertiles, fait monre depuis lors, d’un savoir faire pratique et rassurant.