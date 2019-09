Après l’ UEFA , EA « minimise » les performances de Sadio Mané et attribue une note surprenante à Mohamed Salah Les statistiques et notes des joueurs sur FIFA20 sont divulguées. EA met probablement fin au débat Messi-Ronaldo en plaçant l’argentin au-dessus de tous sur FIFA.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|



Les fans ont critiqué FIFA19 mais il y avait une chose que beaucoup ont pensé avoir bien compris. Ronaldo et Messi se sont vu attribuer la même note 94/100. Cette année, EA a décidé finalement de trancher entre les deux superstars. L’industrie attribue une note de 94 à Messi mais Ronaldo perd un point. Le quintuple ballon d’or Lusitanien obtient une note de 93 au grand désarroi de ses mordus.







