Après l'accouchement de Dieyna Baldé: Les avocats de Diop Iseg vont demander un test de paternité

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020

Du nouveau dans l’affaire opposant Mamadou Diop, propriétaire de l’ISEG, à la jeune chanteuse Dieynaba Baldé. Inculpé pour pédophilie et détournement de mineure, le patron du célèbre institut supérieur de formation, dort depuis plusieurs semaines en prison.



Ses avocats vont déposer une requête au niveau de la Chambre d’accusation pour attaquer l’inculpation et le mandat de dépôt, selon nos confrères de « Les Echos ». Contestant toujours les faits, les conseils de « Diop Iseg » qui ont appris que Dieynaba Baldé a accouché ce week-end, vont demander un test de paternité pour blanchir leur client.

