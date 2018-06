Après l'amertume de l'élimination : Les Lions rentrent à Dakar, ce samedi

Après l’élimination du Sénégal en Coupe du monde, les joueurs ont regagné leur camp de base hier à Kalouga, tard dans la nuit.



Dans une atmosphère très tendue, certains joueurs voulaient même prendre des vols à partir de Russie pour aller en vacances. Finalement, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, est intervenu pour les convaincre de rester et de partir ensemble jusqu’au Sénégal.



Aliou Cissé et ses hommes vont quitter Kalouga demain, samedi, à destination de Dakar.



Amedine Sy, envoyé spécial SPORT221c