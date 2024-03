Après l'échec à la Can 2023: Les "Lions" vont jouer prochainement, deux match amicaux À la suite de la défaite et de l'élimination du Sénégal en 1/8es de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les lions du Sénégal se préparent pour la trêve de la fin du mois. Ils vont jouer deux match amicaux. Le Sénégal jouera au Stade de la Licorne, à Amiens en France, le 22 mars contre le Gabon et le 26 mars, contre le Bénin. Deux matchs certes amicaux, mais importants pour le Sénégal, afin de se relancer et faire oublier la défaite des "Lions", tenants du titre en terre ivoirienne.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook