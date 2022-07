Après l’échec des Lions du Basket en Egypte: La FSBB rompt ses négociations de contrat avec Boniface Ndong La Fédération sénégalaise de Basketball, regrette-t-on, fait payer ses carences et impairs à l’entraîneur de l’équipe, Boniface Ndong. Après l’échec de la participation des Lions du Basket à la fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde en Egypte, la Fédération sénégalaise de Basket-ball a décidé de rompre les négociations avec Boniface Ndong.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Juillet 2022 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Avant la participation de l’équipe nationale de Basket à la fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde, ladite fédération sénégalaise de basket était en discussion avec Boniface Ndong, pour la signature d’un nouveau contrat.



Mais, suite à la débâcle de l’équipe nationale de basket, la Fédération sénégalaise de Basket, avec sa gestion tant décriée, a décidé de rompre les négociations avec Boniface Ndong. « Après analyse de la participation de notre équipe nationale à la fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde qui vient de se dérouler en Egypte, la Fédération sénégalaise de Basket-ball a décidé de rompre les négociations avec Boniface Ndong », lit-on, à travers le communiqué de la fédération sénégalaise de basket.



Ainsi, elle remercie Boniface Ndong pour le travail accompli à la tête de l’équipe nationale masculine.



Et pourtant, rappelle-t-on, le DTN et coach des filles qui avait lamentablement échoué lors de la Coupe d’Afrique, reste quand même en place. Ainsi, va le Sénégal... Boniface Ndong, déplore-t-on, paie les carences de Me Babacar Ndiaye et de sa gestion calamiteuse des affaires du basket.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook