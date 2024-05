Après l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye: Le Nouveau Parti attend de voir les ruptures à effet d’annonces populistes Le Nouveau Parti (NP) salue la maturité du peuple sénégalais qui a voté avec un taux de participation de 61,30% dans le calme et la sérénité, démontrant ainsi une fois de plus que son modèle démocratique n’a rien à envier aux plus grandes démocraties du monde.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2024 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Ce faisant le Nouveau Parti (NP) constate la résilience du peuple sénégalais face au gouvernement présidé par Bassirou Diomaye Faye avec Ousmane Sonko comme Premier Ministre qui ont battu toute leur campagne électorale sur des promesses qu’ils sont incapables de tenir face à la réalité du pouvoir.



Au vu des formes de tâtonnements et reniements sur certaines questions comme les nominations avec un appel à candidature, le Nouveau Parti (NP) attend de voir les ruptures à effet d’annonces populistes tant annoncées par le régime de Bassirou Diomaye Faye.



Dès lors, le Nouveau Parti (NP) demande au gouvernement de s’engager, résolument et conformément à sa volonté exprimée dans la prise en charge des préoccupations et attentes essentielles des populations en général et de la jeunesse en particulier.



Sur le plan politique le Nouveau Parti (NP) salue l’esprit de responsabilité de la grande coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avec toutes ses composantes qui se sont inscrites dans la logique d’une opposition responsable.



A ce titre, le Nouveau Parti (NP) demande à la grande coalition Bokk Yaakar (BBY) plus particulièrement à la conférence des leaders, à procéder dans les plus brefs délais à l’évaluation exhaustive de la présidentielle de Mars 2024 pour en sortir unifiée avec de nouvelles perspectives et orientations en vue des joutes électorales à venir.



Le Nouveau Parti (NP) appelle le peuple sénégalais au travail dans le respect de l’Etat de droit et à la cohésion nationale pour un espace de paix seul garant de l’émergence d’une nation













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook