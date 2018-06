Après l’électricité, Akon lance sa propre crypto-monnaie pour aider l'Afrique

Le chanteur Akon qui œuvre depuis longtemps pour aider l’ Afrique, notamment en amenant de l’électricité, et cette fois, c’est avec la crypto-monnaie qu’il compte continuer son action. L’artiste d’origine sénégalaise a annoncé aux Cannes Lions, le lancement d’Akoin.





« Je pense que le blockchain et la crypto peuvent être des sauveurs pour l’Afrique de bien des façons parce que ça rend le pouvoir aux gens et ça ramène une sécurité dans le système monétaire tout en permettant aux gens de l’utiliser pour avancer et non de permettre à un gouvernement de faire des choses qui les laissent à terre », a-t-il déclaré comme le rapporte Page Six.



Pour mettre sur pied sa crypto-monnaie, Akon a su s’entourer. « J’arrive avec les concepts et je laisse les geeks faire le reste », a-t-il ajouté. Il espère en tout cas pouvoir construire « une ville fondée à 100% sur la crypto-monnaie » sur le terrain de plus de 800 hectares que lui a offert le gouvernement sénégalais non loin de Dakar, la capitale.











Comme il l’explique sur le site dédié à son projet Akoin, il souhaite « stimuler le micro-échange et la stabilité financière en Afrique et au-delà », en générant de nouvelles opportunités grâce à sa crypto-monnaie.













