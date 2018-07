Après l'élimination des Lions : Sept Sénégalais arrêtés entre la Russie et la Finlande

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Sept Sénégalais ont été arrêtés sur la frontière entre la Russie et la Finlande. Venus suivre la Coupe du monde, ils ont tenté de s'évaporer dans la nature, informe le correspondant de Sud Fm. Qui précise qu’ils n’ont rien à voir avec les supporters et les membres de "Allez Casa" venus supporter les "Lions".



De Moscou, ces Sénégalais se sont rendus à Saint-Pétersbourg, frontalière avec la Finlande. Où ils ont été arrêtés par les autorités russes. Leur dossier est en traitement au moment où les autorités sénégalaises tentent de voler à leur secours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook