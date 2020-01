Après l’opération ‘’Flyers Fepp’’ : Nio Lank en conférence de presse ce jeudi Le collectif Nio Lank ne lâche pas la pression. Après l’opération ‘’Flyers Fepp’’, organisée hier, à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal, la plateforme citoyenne, organise une conférence de presse, ce jeudi. Il sera question de la libération de Guy Marius Sagna et toujours la hausse du prix de l’électricité.

