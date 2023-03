Après la condamnation d’Ousmane Sonko: Me El Hadji Diouf très satisfait nargue l’opposant Me El Hadji Diouf s’est bien réjoui de la condamnation de Ousmane Sonko. Après le prononcé du verdict, l’avocat de la partie civile a commenté la décision du juge.



« Ce verdict consacre la victoire de Mame Mbaye Niang sur Ousmane Sonko qui a fui le débat, parce qu’il n’a pas d’arguments, ni de preuves à fournir au tribunal. Depuis le 2 février jusqu’au 30 mars, en passant par le 16, Mame Mbaye s’est toujours présenté, alors qu’Ousmane Sonko trouve toujours des excuses ».



De l’avis de la robe noire, le juge a bien fait de condamner Ousmane Sonko car ce dernier a diffamé Mame Mbaye Niang. « Il a menti sur toute la ligne. Aujourd’hui, Mame Mbaye a gagné. Le verdict, c’est la condamnation d’Ousmane Sonko à deux mois avec sursis et à la somme de deux cent millions de francs CFA, des dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang ».



Comme à ses habitudes, il na pas manqué d’ajouter une touche de comédie en se moquant du leader du Pastef. « Sonko devrait écouter la chanson de Fatou Talla Ndiaye «Loy waxati nalay lereuh». »



