Après la déclaration du Président Macky Sall : Les dividendes de la non-candidature !

Un véritable coup de maître ! C’est ce que le président de la République a réussi. Pendant très longtemps, il a laissé prospérer le débat passionné autour de son éventuelle candidature. Limogeant systématiquement tous ses proches qui se prononcent contre sa candidature, il n’a pas manqué de promouvoir ou d’encourager les soutiens d’une telle éventualité. Ce faisant, il a réussi à faire de ce qui devait être un non-événement, un véritable événement attendu par le Sénégal et toute la communauté internationale.



Ainsi, en déclarant qu’il ne se présentera pas en 2024, Macky Sall se présente comme un libérateur, alors qu’il n’a fait que respecter la Constitution qu’il a fait voter en 2016 et qu’il a lui-même plusieurs fois commenté. S’il avait tranché plus tôt, il va de soi que le retentissement n’aurait pas été plus important. Dans tous les cas, les dividendes de cette non candidature sont multiples.



Depuis lundi, les messages de satisfaction et de félicitations fusent de partout. Chefs d’État, leaders d’opinion, tous se réjouissent d’une telle déclaration qui fait baisser la tension.



Pour Moundiaye Cissé, membre du Comité de pilotage du Collectif des organisations de la société civile pour les élections, c’est un grand soulagement. “ C’est une sage et salutaire décision. Pour la première fois au Sénégal, un président va organiser une élection à laquelle il ne participe pas. Pour la première fois, à part Senghor, un président quitte le pouvoir sans aucune défaite électorale. Le plus important, c’est que par son acte, la question du mandat est définitivement réglée. Son remplaçant aura du pain sur la planche ”, s’est félicité le Directeur exécutif de l’ONG 3D.



Pour sa part, Elimane Haby Kane a affirmé que même si la déclaration est “incongrue”, elle est une respiration pour le Sénégal. “ Maintenant commence la vraie politique, celle des propositions programmatiques et d’évaluation des personnalités et trajectoires des candidats pour un choix libre et clair. "



Qui pour défendre les couleurs du camp présidentiel ?



Par ailleurs, tout n’est pas que bénéfices dans cette renonciation à la candidature. Il faudra, en effet, au Président trouver le bon cheval sur lequel il pourra miser. Qui, dans l’appareil APR ou Benno Bokk Yakaar ?



Telle est la grande question que se posent plusieurs observateurs depuis la déclaration de non candidature. Pour beaucoup, au sein de l’APR, Macky Sall n’a pas su préparer un profil qui fait le poids pour les échéances futures.



Toutefois, l’actuel Premier ministre Amadou Bâ a un profil qui semble un peu se détacher. Mais aura-t-il l’onction du chef de l’État ? Beaucoup en doutent, même s’ils estiment que c’est le profil le plus valable chez les républicains.



D’autres tablent surtout sur Abdoulaye Daouda Diallo qui, non seulement a plus de chances de s’imposer dans le bastion présidentiel du Fouta, mais aussi, est présenté comme plus proche du Président, avec qui il chemine depuis les temps de l’opposition.



À côté de ces deux profils, d’autres comme Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm, Mansour Faye, pour ne citer qu’eux, semblent en embuscade. Il ne faut pas non plus oublier des ténors comme Mouhamadou Makhtar Cissé, qui a mis dernièrement en veille ses activités politiques en rejoignant l’IGE, tout comme il est possible que le chef de l’État aille chercher l’oiseau rare qui va porter sa coalition à la prochaine Présidentielle.



Quel que soit son choix, il est fort probable que la majorité éclate et que chaque entité prenne son destin en main. Par moments, la piste Khalifa Sall a aussi été avancée par certains observateurs, pour constituer une sorte de roue de secours.













EnQuêteplus