Après la fermeture : L’Ucad transformée en gare routière

Dans un communiqué rendu public avant-hier, jeudi, la direction du COUD a annoncé la fermeture des campus sociaux de l’Université Cheikh Anta Diop. Une mesure sécuritaire suite aux casses et destructions massives des locaux, restaurants et amphithéâtres, intervenues après le verdict du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr.



Pendant ce temps, le Professeur Aly Mbaye, Recteur et président de l’Assemblée de l’Ucad, a pris des mesures pour suspendre les enseignements jusqu’à nouvel ordre. Dès l’annonce de ces mesures à effet immédiat, la devanture de l’Ucad s’est subitement transformée en gare routière. Et c’était comme si la Gare des Baux Maraîchers s’était déplacée sur l’avenue Cheikh Anta Diop, a constaté « Le Témoin » quotidien. Devant le grand portail du Coud comme en bordure des rues adjacentes, toutes les aires de stationnement étaient surencombrées par des autobus, taxis, ndiaga ndiaye, cars rapides, minibus, véhicules sept places, etc. C’était le grand départ pour les étudiants vers l’intérieur du pays.



Pris au dépourvu, certains étudiants-locataires du Coud avaient fait appel à leurs maires ou personnes de bonne volonté, qui leur ont affrêté des autobus. Et ce jeudi 1e juin 2023 et jusqu’4 heures du matin, le Coud s’est presque vidé de ses occupants. Il ne restait dans les lieux que les agents de sécurité, quelques policiers et gendarmes qui surveillaient à distance le grand déménagement, rapporte "Le Témoin".