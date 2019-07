Après la prison, Souleymane Fall remporte le prix du meilleur hacker sénégalais aux Security Days. C'est ce qu'on appelle une consécration par ses pairs. Un an presque jour pour jour que Souleymane Fall a été mis en prison lors des Security Days 2018 pour avoir révélé uniquement avec son téléphone portable une faille du système de fréquence de la Division spéciale de la cybersécurité (Police)



Pour Souleymane Fall, c'était un jeu d'enfant de montrer les failles du sytème de la police et il pensait sensibiliser les policiers à toutes ces failles dans leurs systèmes.



Mais hélas, pour le magistrat instructeur, Souleymane Fall ne faisait pas partie de la police et dès lors n’a aucune habilitation ou autorisation en éteignant les ordinateurs de celle-ci lors de l’exposition et dès lors tombe sous les dispositions de l’article 431-8 du code pénal et l'a donc jeté en prison pour intrusion frauduleuse dans un sytème informatique.(sic)



Cette année, comme pour se racheter de son emprisonnement, le jeune Souleymane Fall vient d'être sacré meilleur hacker au Sénégal lors des Security Days 2019 organisées par les élites mondiales Expresso au King Fahd Palace et qui réunissait tout le gratin mondial de la cybersecurité notamment la Compagnie européenne d’intelligence stratégique, les éléments français du Sénégal (EFS) et tout le réunit le gratin de la sécurité mondial de la sécurité informatique (armée, gendarmerie, police, experts...).



Souleymane Fall qu'on ne présente plus dans le monde du hacking sénégalais et même aux USA est un jeune passionné autodidacte, un as de l’intelligence artificielle, né en janvier 1998 dans la banlieue dakaroise à Pikine Guinaw Rail Sud.



A travers ce prix, Souleymane Fall a montré que sa place n'était décidément pas en prison et que la justice ferait mieux de travailler avec des génies de sa trempe



Notons que deux autres sénégalais ont eu à recevoir le prix, il s'agit de Saliou Thiam et des étudiants de la TDSI



Lamine NDAW



