Après la qualification / Aliou Cissé: «On a vu le nouveau visage du Sénégal»

Ce match contre l’Equateur, on savait que ce serait un match de CAN, une demi finale de CAN, je dirais. Dans l’impact, on savait que ça se passerait comme ça. On a fait une bonne entame. On aurait pu marquer dans les 15e premières minutes.



Mais après la mi-temps, on savait qu’on était qualifiés et eux, ils savaient qu’ils étaient éliminés. Donc, c’était normal qu’ils poussent. Mais on a vu un autre visage du Sénégal, solidaire, capable de se battre sur toutes les actions sur tous les balles. C’est çà le nouveau visage du Sénégal

On a constitué un groupe homogène, on peut pallier l’absence de tout le monde. C’est à un groupe, on me parle d’individualité, moi je parle de collectif et je pense que c’est le collectif qui amène le Sénégal en huitième