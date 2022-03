Après la réconciliation Aly Ngouille/Samba Ndiobène Ka: Bby, toujours en lambeaux à Linguère Même si le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla a réussi à réconcilier Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobène Ka qui se regardaient en chien de faïence, l’Alliance pour la république est toujours en lambeaux dans le département de Linguère.

Des cadres du Djolof, qui avaient conduit 25 listes parallèles dans le Ferlo, ont initié une mutinerie, au détour d’une réunion qu’ils ont tenue, jusque tard hier dimanche. Mais cette rébellion avait démarré, vendredi passé, lors de l’Assemblée générale de ‘’Bby’’ conduite par l’émissaire Mamadou Talla. Ces cadres-rebelles avaient dit clairement à l’émissaire du Palais que la période de la bipolarisation (Aly Ngouille Ndiaye-Samba Ndiobène Ka) est révolue.



D’après‘’SourceA’’, les 25 listes parallèles dirigées par ces cadres-rebelles avaient, lors des Locales. Elles avaient obtenu au moins 25 000 voix. Soit plus de 3 fois que les suffrages engrangés par ‘’Yewwi Askan Wi’’ (8130 voix).



Ainsi, les rebelles dénoncent le fait que seules les Communes de Dahra et Linguère se tapent les nominations à des postes de responsabilités. Alors qu’ils ont toujours payé de leur propre poche pour massifier l’Apr dans leurs localités respectives.



