Après la révocation de Barthélémy Dias: Ngoné Mbengue devient maire par intérim de Dakar

Après notification de sa « démission » par le Préfet de Dakar, Barthélémy Dias n’est plus le maire de la ville. Ainsi, la première adjointe au maire, Ngoné Mbengue va assurer l’interim en attendant la venue d’un nouveau maire pour la capitale.



D'aprés LeSoleil-sn, Mme Mbengue l’a annoncé sur la RFM ce jeudi 19 décembre. D’ailleurs, elle compte « faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le travail. Et suivre l’agenda que le maire avait laissé en me focalisant sur tout ce qui est prioritaire pour les dakarois ».



L’intérim du maire est pris en compte par l’article 137 de la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales. Il est prévue qu’en cas « de décès, de démission acceptée, de révocation, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le bureau, et sous réserve des dispositions de l’article 138 alinéa 2 du présent code, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l’ordre de l’élection et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. Dans ce dernier cas, le conseil municipal peut, dans les huit jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance ».



Ngoné Mbengue est membre du mouvement Taxawou Sénégal. Elle a été élue première adjointe au maire de la ville de Dakar, en remplacement de Abass Fall du parti Pastef en 2023. Cela s’est fait suite à la tenue d’une nouvelle élection des adjoints au maire de la ville de Dakar après un arrêt de la Cour suprême invalidant un précédent scrutin qui n’avait pas respecté la parité.