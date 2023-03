Après la sortie de Cheikh Hadjibou Soumaré: Habib Niang, responsable politique de l'Apr Thiés recadre l'ancien Premier Ministre

Après cette déclaration, le responsable politique de l'Apr Thiès, Habib Niang, a jugé nécessaire de recadrer l'ancien PM, qui selon lui, "ne devrait pas verser dans ce genre de débat qui n'honore pas son rang d'homme d'Etat". « A moins de quelques mois de l'élection présidentielle, tous les hommes politiques en perte de vitesse cherchent à se refaire une popularité. Cela les pousse à disserter sur le sexe des anges et même à jeter du discrédit sur les réalisations sans conteste du Président Macky Sall », a décrypté le responsable politique de l'Apr Thiés, Habib Niang.



"Monsieur Hadjibou Soumaré, vous avez complètement disparu de la scène politique. Si, vous voulez revenir faites-le avec élégance, mais pas de cette manière qui ne vous honore guère. Vous avez une fois été au cœur de l'appareil d'Etat. Ce que l'on attend de vous, ce sont des réponses politiques pertinentes à des questions politiques qui vous sont soumises. Proposer des solutions face à la situation actuelle du monde qui impacte tous les pays.



En faisant la Une de tous les quotidiens, en osant donner de fausses informations et des affirmations gratuites n’est pas ce que l’on attend d’un ancien premier ministre. Les suppositions et les rumeurs ne doivent pas venir d’un responsable de votre acabit", regrette-t-il.



" Le Président Macky Sall depuis qu'il est à la tête ce pays, en rappelant que vous l’avez accompagné et qu’il a fait de vous un premier ministre ne cesse de poser des actes concrets sur tous les plans et à des niveaux insoupçonnés. Notre pays est en train de se développer de façon exponentielle. Alors, reconnaissez au moins que le Président est en train de concrétiser des engagements qu’il avait prises avec vous, à ses cotés en 2012. Il travaille aujourd’hui, avec nous à ses côtés, pour la pérennisation des acquis.



La politique est un débat où les idées doivent prévaloir à chacun avec son style et ses arguments certes, mais pas un cirque de clowns avec comme objectif d’amuser la galerie. Ce n’est vraiment pas le moment et surtout à vous M. le Premier Ministre ! », a recadré Habib Niang.