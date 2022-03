Après la victoire du Sénégal: Virgil Van Dijk, capitaine de Liverpool, menace Mané et... Le capitaine de Liverpool et de l’équipe nationale des Pays-Bas, Virgil Van Dijk a réagi à la qualification à la Coupe du monde 2022, de son coéquipier en club Sadio Mané, au détriment de Mohamed Salah.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

A l’issue du match amical des Pays-Bas contre l’Allemagne, Virgil van Dijk a été interrogé sur la nouvelle défaite de son coéquipier Mohamed Salah avec l’Egypte face au Sénégal de Sadio Mané, lors des barrages du Mondial 2022.

Et, le défenseur central des Reds lance déjà les hostilités. Il avertit le champion d’Afrique de la dernière CAN, à deux jours du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde.



« A-t-il perdu ? », s’est d’abord questionné Van Dijk. Après s’être rendu compte que Salah a encore été battu, il ajoute : « i[Eh bien, évidemment, je suis désolé pour Mo [Salah] et pour l’Egypte, mais le football est parfois comme ça. Je suis sûr qu’il transformera la déception en succès pour le reste de la saison]i ».



Le géant néerlandais a également envoyé un avertissement à Sadio Mané, à deux jours du tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2022. « Quant à Sadio, je lui souhaite le meilleur et s’ils tombent dans notre groupe, il va avoir besoin de cette bonne chance », a poursuivi Virgil van Dijk.





