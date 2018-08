Après le Risâla, Oustaz Makhtar Sarr répond à Ahmad Khalifa Niasse et brandit le verset 24 de la sourate AN-NISA˓ (LES FEMMES)

Rédigé par La rédaction de leral.net le 3 Août 2018 à 15:52 | Lu 578 fois

24. et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété(18). Prescription d’Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr Car Allah est, certes, Omniscient et Sage. SOURATE 4

AN-NISA˓ (LES FEMMES)