Après le dépôt de pétition à la Senelec: Oumy Ndour témoigne de la colère réelle des Sénégalais face à la hausse injustifiée des factures d'électricité Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2023 à 19:53 | | 0 commentaire(s)| Oumy Ndour, ancien journaliste de la Rts et une forte délégation se sont rendues ce jeudi, à la Direction générale de la Senelec. Ladite délégation recue a explique les raisons de l'initiative consistant à déposer à la Direction de la Senelec une pétition signée par plus de 35 000 personnes. Les signataires de cette pétition, constatant une hausse inexpliquée et inexplicable, dénoncent la hausse des factures d'électricité du bimestre juillet-Août.

La hausse exponentielle des factures d’électricité inquiète les Sénégalais. Certains usagers peinant à honorer les paiements de ces factures ont répondu à l’appel de signature d’une pétition pour dénoncer ces abus de la boite d’électricité qui semble appliquer des tarifs excessifs. D’après l’initiatrice de cette pétitions, les signataires ont juste besoin des explications sur cette hausse exponentielle. Même si, la Senelec parle de la suppression de la subvention de l’Etat à hauteur de 100 millions de FCfa qui devrait aider à amortir les factures.



Ainsi, Oumy Ndour est d’avis que la période de canicule ne doit nullement être un prétexte pour augmenter les factures du simple au double. Certains usagers, regrette-t-elle, ont recu des factures avec des hausses de 300% ou des factures décuplées. L’ancien journaliste de la Rts, très soucieuse de l’exploitation abusive et démesurée des usagers, évoqué une volonté de montrer une certaine opposition face à la manière de faire de la Senelec.



La plaignante en chef souligne sa surprise de retrouver sur place la Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye avec certains de ses collaborateurs, des chefs de services et des membres du syndicat. « Ce n’était pas prévu dans le programme. Mais, ils ont accepté qu’il y a un problème qui doit être résolue par le comité de régulation de l’électricité. Aujourd’hui, la Senelec demande à se rapprocher de ce comité. Et tous les usagers qui ont des problèmes de factures doivent désormais, aller les déposer dans les agences », instruit-on.



Et, pour collecter et déposer ces factures problématiques, la Senelec demande un délai de 30 jours. Alors que les protestataires veulent un délai très court de 15 jours pour avoir des réponses appropriées sur la hausse des factures d’électricité. « Nous nous sommes dits d’accord à leur demande. Mais, nous allons continuer la mobilisation. Présentement, nous sommes à 35 000 signatures. Ce qui veut dire que la colère des Sénégalais face à cette hausse des factures est bien réélle. Ce n’est pas une invention, ni une manipulation. D’ici la prochaine rencontre, nous allons voir le médiateur de la République, avant d’aller à l’Assemblée nationale... La hausse est générale et touche tout le monde. Elle menace même, la survie de certaines entreprises. Nous disons non à la Senelec ! », a conclut Oumy Ndour.



Sous ce registre, le Directeur de la clientèle de Senelec, Aliou Gadiaga, recevant la délégation des signataires de la pétition, conduite par la dame Oumy Ndour apprécie la démarche. Il signale qu’Oumy Ndour et ses camarades protestataires ont déposé leur pétition, concernant différentes récriminations, visant la cherté des factures d’électricité.



« Des échanges ont bien eu lieu. Des réponses ont été données. De facon sympbolique, on a recu les pétition. On a demandé un délai d’un mois pour statuer sur les plaintes et apporter des réponses. Entre temps, nous conseillons aux plaignants d’aller vers les agences de la Senelec », exhorte le Directeur de la clientèle de Senelec, Aliou Gadiaga.













